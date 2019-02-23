الشهراني يكشف محاولته الانتحار وإصابته بالسرطان (فيديو)

كشف السعودي عبدالرحمن الشهراني، الملقب بأسطورة العزيزية، أسرارًا مثيرة يرويها بنفسه لأول مرة، عن قصته مع التنمر إلى محاولة الانتحار وإصابته بالسرطان.

وروى الشهراني، خلال لقائه في برنامج ”ياهلا“ على قناة روتانا خليجية، قصة محاولته الانتحار، قائلًا: ”كان يجيني سب وشتائم خلت عندي كره للتواصل وضيق، فحاولت الانتحار“.

وأضاف: ”حتى بالشارع تنمر غير طبيعي.. ومرة كنت باضرب واحد بالمفك من كثر ملاحقته لي“، موجهًا رسالة إلى ملاحقيه: ”ودي لا يلاحقوني وأنا في سيارتي مع عائلتي“.

كما سرد الشهراني، أنه كان مصابًا بمرض السرطان إلا أنه تعافى منه تمامًا، منوهًا إلى أن الشكل الحالي لفمه وأسنانه هو نتاج العلاج بالكيماوي الذي تلقاه، حيث قال: ”كان فيني سرطان وتشافيت الحمد لله، وشكل فمي وأسناني كذا من العلاج بالكيماوي“.

وتابع أسطورة العزيزية: ”أنا العائل الوحيد لعايلتي وأخواتي بعد وفاة الوالد، وصديقي ماجد الشهراني هو اللي ساعدني أتخلى عن فكرة الانتحار ومسك حساباتي عشان ما أشوف شيء يضايقني على التواصل“.

وأردف: ”ما عدت مهتم في تعليقات الناس، وأبي أستمر لنفسي.. وكنت ناوي أقفل الحساب، لكن قلت أخليه؛ يمكن أستفيد من وراه“.