وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة المصرية الشابة هبة بدر، وفاة زوجها الفنان المصري مصطفى الشامي، عن عمر يناهز 74 عامًا؛ بعد صراع مع المرض.

وقالت هبة بدر، في صفحتها على ”فيسبوك”، ”الفنان القدير مصطفى الشامي في ذمة الله، آه على وجع قلبي لفراقك الله يرحمك برحمته الواسعة، عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليُتم لأنك عوضتني عنهم، لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دمًا على فراقك وأشعر باليتم“.

ووفقًا لهبة، دخل ”الشامي إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، لكن حدث تدهور في حالته الصحية أدى إلى نقله يوم 13 من الشهر نفسه إلى مستشفى القوات المسلحة“.

يذكر أن الفنان مصطفى الشامي قدم مجموعة مميزة من الأعمال على مدار مشواره الفني الممتد، وكان من بينها مسلسل ”إسماعيل يس أبو ضحكة جنان“ عام 2009، الذي يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل يس.

أما آخر أعماله، فهي مسرحية بعنوان ”باي واي فاي“، للمخرج حسام الدين صلا، عام 2018، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين أبرزهم الراحل محمد شرف، كما شارك في مسلسل ”واكلينها ولعة“ الذي أذيع في العام نفسه.