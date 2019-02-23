بلاغ ضد الفنان المصري عمرو واكد بسبب موقفه من الإعدامات بقضية النائب العام

تقدَّم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، ضد الفنان عمرو واكد، بسبب تغريدة على ”تويتر“، أعرب فيها عن موقفه الرافض لأحكام الإعدام، التي صدرت بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وقال واكد في تغريدته:“ضد حكم الإعدام للبريء والمذنب على حدٍ سواء، القتل خطأ كبير على الكل، وغرض أي عقاب هو إعادة التأهيل، أين التأهيل في القتل والدم، كفاية دم“.

ضد حكم الإعدام للبريء والمذنب سواء. القتل خطأ كبير على الكل. غرض أي عقاب هو إعادة التأهيل. أين التأهيل في القتل والدم؟ كفاية دم. — Amr Waked (@amrwaked) February 21, 2019

وجاء في نص البلاغ أن ”ذلك التعليق على تنفيذ حكم الإعدام بقتلة النائب العام، يمثل جرائم متعددة، منها رفض المشكي بحقه، للقصاص، وعقوبة الإعدام الثابتين في أحكام الدين الإسلامي، كما يعد تعليقًا على أحكام القضاء، ويمثل جريمة إهانة للسلطة القضائية، وإشارة سياسية واضحة لاتجاه مناصر للإرهابيين من قِبل المشكي بحقه، ما يدعو إلى تكدير الأمن، والسلم المجتمعي“.