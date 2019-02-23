ما حقيقة الاعتداء على النائب الكويتي السابق محمد الجويهل في مصر؟

نفى النائب الكويتي السابق محمد الجويهل، تعرضه للاعتداء والضرب في جمهورية مصر من قبل عدد من أبناء قبيلة عنزة العربية المتواجدين هناك، بعد إثارته لغضب عارم في البلد الخليجي بمقطع صوتي منسوب إليه تضمن عبارات سخرية من رقصة ”الدحة“ التراثية.

وقال النائب السابق والمثير للجدل في مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”إنه لم يخلق اللي يوقف قدام وطني أو يمد ايده عليِ“، متابعاً بسخرية أن ما سمعه حول الاعتداء عليه كان أمراً مضحكاً له ولطائر الببغاء الذي على كتفه.

وجاء نفي النائب الجويهل بعد تداول أنباء من قبل بعض الحسابات الالكترونية التابعة لأفراد من قبيلة عنزة العربية خبر تعرضه للضرب وإدخاله إلى المستشفى عقب تعرضه لإصابات بليغة، وذلك رداً على إساءته لقبيلة عنزة مؤخراً من خلال تعليقه على رقصة عدد من ضباط وعساكر من أبناء القبيلة ووصف الرقصة بـ ”رقصة الكلاب والزنوج“.

وبعد ساعات من تداول فيديو النفي للنائب الجويهل، أوضح المحامي محمد مجبل العنزي أن ”خبر الضرب كان مجرد إشاعة مقصودة لدفع النائب الجويهل بالخروج بمقطع فيديو مسجل لإثبات قرينة أمام القضاء لإثبات المقطع الصوتي بأنه يعود له، بعد أن تم رفع دعوى ضد الجويهل بتهمة الإساءة إلى قبيلة عنزة“.

وكان عدد من النشطاء قد تداولوا مؤخراً مقطع صوتي نُسب إلى الجويهل تضمن عبارات بذيئة وإهانة إلى الرقصة الشعبية المعروفة بـ الدحة، تعليقاً على مقطع فيديو لعدد من الضباط الذين تخرجوا، وفيما لم يذكر اسم قبيلة عنزة في التسجيل الصوتي المتداول، فقد أعلن النشطاء أن الجويهل قصد الإساءة إلى قبيلة عنزة التي تتخذ من الدحة طقسًا لانتصاراتها وأفراحها.

وسبق أن دخل النائب الجويهل السجن قبل سنوات، بتهم متعددة بينها السب وإساءة استعمال هاتف، وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات مثيرة للجدل لوسائل الإعلام