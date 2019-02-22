شاهد بالصور.. شكل ”الدمية كين“ بعد فشل أحدث عملية تجميل

كشف البرازيلي رودريغو ألفيس الملقب بـ“الدمية كين“ عن حجم معاناته، بعد أن فشلت أحدث الجراحات التجميلية التي خضع لها.

وتركت الجراحة الأخيرة ندبة هائلة في ذقن الشاب البرازيلي الذي يبلغ عمره 35 عامًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وشوهد ألفيس وهو يتجول في ميلانو، يوم الأربعاء، وحاول التصنع في مظهره في خضم معاناته من الجراحة، وكانت الندبة واضحة جدًا في ذقنه أثناء التحدث في التليفون.

وعلى الرغم من ذلك، ظهر ألفيس بمظهر أنيق في سترة جلدية وقميص من الحرير مع الجينز الضيق.

واعترف رودريغو بأنه يشعر بالخجل منذ فشل العملية، حيث إنه من المقرر أن يظهر على شاشة التلفاز للحديث عن أغنيته الأصلية ”بلاستيك وورلد“، والتي سيؤديها خلال حفل الافتتاح في يوروفيجن في مايو.

وكشف عن مدى الألم والضيق وبكائه بسبب ذلك الأمر، قائلًا: ”كيف يمكنني الذهاب إلى هناك للحديث عن أغنيتي عندما يكون لدي ندبة كبيرة في ذقني؟“.

وذكر أنه زار صديقه وجراح التجميل جيانكوم أورتيس، لإجراء بعض الفحوصات في ميلانو لتحديد ما يمكن فعله للمساعدة في إصلاح الأمر، وأوضح أنه سيضطر للعودة إلى إيران، لاستبدال الذقن، ولكن لن يكون هناك حل دائم.

وعلى الرغم من الألم الذي عانى منه نتيجة لذلك، قام بنشر صور له على ”إنستغرام“ خلال رحلته إلى ميلانو في أسبوع الموضة.