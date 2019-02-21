شاهد بالصور.. النجمة العالمية ”باربارا بوشيه“ في جولة سياحية بأسوان المصرية

في جولة بالنيل، حرصت النجمة العالمية ”باربارا بوشيه“ على تفقد المعالم السياحية في محافظة أسوان بصعيد مصر جنوب البلاد، تزامنًا مع مشاركتها وتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة؛ لعطائها الفني ومسيرتها على مدار سنوات طويلة.

وأعربت النجمة العالمية عن سعادتها لمشاهدة المعالم السياحية، وحالة الطقس في مصر كونه يختلف عن غالبية دول العالم، وسط ترحاب شديد من المواطنين بجولتها ومساعدتها وتذليل العقبات لها خلال الجولة، في الوقت الذي أشادت فيه بدور مصر في مساندة حقوق المرأة.

وحرصت على التقاط الصور التذكارية، في إطلالة تعبر عن سعادتها، إلى جانب استقبالها بحفاوة من قبل المواطنين، وأصحاب المراكب النيلية والمرشدين السياحيين.

يُذكر أن إدارة المهرجان في دورته الثالثة كرمت في حفل الافتتاح الفنانة القديرة محسنة توفيق، والنجمة منة شلبي، ونجمة السينما العالمية باربرا بوشيه، حيث يتنافس 32 فيلمًا على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.