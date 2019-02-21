ياسمين عبدالعزيز تتخلى عن الكوميديا في ”الملكة“

قال السيناريست المصري أمين جمال، إن قصة مسلسل ”الملكة“، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، كتبها منذ أكثر من عامين، موضحًا أنه تلقى مكالمة هاتفية من الشركة المنتجة تطلب الحصول على القصة.

وأضاف، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنه بدأ تطوير الفكرة بعد جلسة جمعته بياسمين، حيث طالبته بالانتهاء من كتابة السيناريو حتى تبدأ التصوير مبكرًا ولا تقع في ضغوط، نظرًا لحساسية الماراثون الرمضاني.

وعن ظهور ياسمين في هذا المسلسل، أكد أمين، أنها ستتخلى ولأول مرة عن ”الكوميديا“، حيث تقدم ”دور فتاة بسيطة تواجه الكثير من المشكلات لكنها تتغلب عليها لتصبح أكثر قوة من خلال اعتمادها على نفسها، وتواجه العديد من الصراعات التي تبرز قدراتها بشكل جديد عليها“.

وأوضح السيناريست المصري، أن ياسمين، انجذبت للعمل لأنها وثقت في ورشة السيناريو، كما أنها تابعت مسلسله ”فوق مستوى الشبهات“ الذي قدّم يسرا، بشكل مختلف، في الموسم الرمضاني قبل الماضي.

يُذكر أن المخرج المصري حسام علي، انتهى من اختيار الفنانين المشاركين في المسلسل إلى جانب ياسمين عبدالعزيز، وتعاقدت معهم شركة ”سينرجي“ المنتجة للمسلسل ومنهم: فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمي ومصطفى حشيش.