لماذا تغيب الفنانة منال سلامة عن الشاشة؟ (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية منال سلامة عن سبب غيابها عن الشاشة الفنية (الدراما والسينما) خلال الفترة الأخيرة، والتي وضعت إزاءها علامات استفهام غير مفهومة.

وقالت سلامة في لقاء مع ”إرم نيوز“، إنّ غيابها يرجع إلى سببين: الأول عدم ملاءمة العروض التي تتلقاها مع إمكانياتها الفنيّة، أو عدم تلقيها عروضًا للمشاركة في أعمال من الأساس.

وردًا على سؤال بشأن هذا الغياب وعدم تلقيها عروضًا رغم إمكانياتها، قالت الفنانة المصرية: ”تُسأل الدولة ويُسأل المنتجون عن ذلك. نحن موجودون وهواتفنا وعناويننا موجودة؟!“.

وبشأن الآليات للنهوض بالدراما المصرية، تابعت ”سلامة“: ”الفن طول ما الهرم واقف سيظل في هذه الحالة، وعندما تعود أصول الفن كما كانت سيصلح حال الدراما“.

ومنال سلامة من عائلة فنية، فهي ابنة المخرج المسرحي ”سلامة حسن“، والشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، ومتزوجة من المخرج عادل أديب.

البداية لمنال سلامة كانت في عام 1991 بمسلسل ”ضمير أبلة حكمت“، واستمرت عبر مشاركتها بأدوار صغيرة خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية، مثل مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“ عام 1995 مع الفنان نور الشريف، وفي عام 2010 عينت كمسؤولة إدارة تسويق ”البيت الفني للمسرح المصري“.