سارة الودعاني تستقبل مولودها الأول ”سعد“ (صور)

View this post on Instagram

وثقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني، استقبالها لمولودها الأول، والذي اسمته ”سعد“. وظهرت ”الودعاني“ في عدة صور، ومقاطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل ابنها سعد، وشقيقها الذي ظهر برفقته أيضًا، إضافة إلى العديد من الهدايا التي وصلتها بمناسبة ولادة ابنها. وأكدت أن ابنها حاليًا يلقى رعاية واهتمامًا كبيرين من والدتها. يذكر أن النجمة السعودية، تزوجت من شاب يدعى عبدالوهاب السياف، وهو رجل أعمال يزاول أنشطة شبابية، رغم أنها كشفت في تصريحات سبقت زواجها أنها ”ضد فكرة الزواج؛ لأنه يحد من طموحاتها“. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #مولود #طفل #مشاهير #أم #سارة_الودعاني #sarah_wad3ani #مكياج #فاشون #سوشيال_ميديا #Makeup #socialmedia #social_media #photo #سعد #born @sarah_wad3ani