عمرو عابد: انتظروني في ”أوقات فراغ 2“.. وفيلم رومانسي جديد (فيديو)

أكد الفنان المصري عمرو عابد، نية أبطال الجزء الأول من فيلم ”أوقات فراغ“ تصوير الجزء الثاني، بمشاركة النجوم أنفسهم، متمنيًا أن يحقق نجاحًا جماهيريًا مثل الجزء الأول، خاصة أنه بالنجوم والمؤلف والمخرج أنفسهم.

وقال، في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، إن توقف تصوير فيلمه ”دماغ شيطان“ أكثر من مرة، كان لأسباب عديدة منها فنية وأخرى تتعلق بانشغال أبطال الفيلم بأعمال أخرى، موضحًا أن الفيلم من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب.

وأضاف عابد أنه انتهى من تصوير فيلم رومانسي غنائي جديد يحمل اسم ”لما بنتولد“ وهو الآن في مرحلة المونتاج، لافتًا إلى أنه من المقرر طرحه في السينما خلال العام 2019 وقد شاركه في البطولة أمير عيد ومحمد حاتم والفنانة سلمى حسن.

يذكر أن عمرو عابد قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل ”الماجيك، وأوقات فراغ، وعائلة ميكي، وإي يو إس، واسم مؤقت، وأبواب الخوف، ومع سبق الإصرار“.