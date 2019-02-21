الفنانة المصرية محسنة توفيق تجهش بالبكاء في مهرجان أسوان.. لهذا السبب (صور)

أجهشت الفنانة المصرية محسنة توفيق ”79عاماً“، في البكاء أثناء تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثالثة، بعد أن قامت منة شلبي بالقيام بدور المذيعة لإجراء حوارات مع الفنانة لبعض الفضائيات التي حرصت على تغطية الحدث، تقديرًا لدورها الفني.

وكان من المقرر تكريم منة شلبي ضمن الحضور، إلا أنها حينما رأت الفنانة الكبيرة، قامت بعناقها واحتضانها بحرارة، لتتحدث معها ممسكة بالمايكروفون الخاص ببعض الفضائيات، الأمر الذي قابلته الفنانة الكبيرة بالدموع.

وفي لفتة إنسانية، قبلت منة شلبي يد الفنانة محسنة، قبل إجراء الحوارات معها، لتفقد الأخيرة السيطرة على دموعها.

وفي حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، أعربت محسنة توفيق عن سعادتها بهذا التكريم في المهرجان، مشيرة إلى أن تكريمها يعد تتويجًا لمشوارها الفني الذي بدأته على مدار عقود.

واختتمت الفنانة المصرية حديثها بالقول: ”قدمت عبر مشواري الفني ما شعرت به، ووجدته يتناسب مع ميولي ومبادئي، وإحساسي وانتمائي للطلبة والبسطاء، وشاركت في ثورة 25 يناير 2011 مع الشعب، وكل قضايا الشعب المصري“.