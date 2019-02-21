أول ظهور للفنانة أنغام على مواقع التواصل بعد الكشف عن زواجها ”السري“

في أول تفاعل لها مع جمهورها بعد كشف زواجها السري، عادت الفنانة والمطربة المصرية أنغام لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتغرد عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، ثم صفحتها الرسمية بموقع التواصل ”إنستغرام“.

وبعد ساعات من كشف زواجها السري من مواطنها الموزع والموسيقى أحمد إبراهيم تزامنًا مع دعوى طلاق أقامتها زوجته الأولى، طالبت أنغام جمهورها بمتابعة ألبومها الجديد، الذي تعاون فيه معها أحمد إبراهيم في 6 أغاني.

وكتبت أنغام على صفحتها في ”تويتر“: ”اسمعوا ألبوم أنغام الجديد.. حالة خاصة جدًا دلوقتي على اليوتيوب“.

كما كتبت نفس النص على ”إنستغرام“ مرفقًا بفيديو لبعض أغاني الألبوم، لتأتي التعليقات الأولى مقدمة التهنئة لها على الألبوم الجديد.

View this post on Instagram اسمعوا ألبوم #أنغام الجديد #حالة_خاصة_جداً دلوقتي على تطبيق ديزر و Youtube A post shared by Angham (@anghamofficial) on Feb 20, 2019 at 12:11pm PST

وأثار زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلًا خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه، واشتراط أنغام عليه تطليق زوجته الأولى، الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى.