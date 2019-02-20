زوج عبير صبري يكشف حقيقة دخوله مجال التمثيل (فيديو إرم)

كشف أستاذ القانون الدولي، أيمن البياع، زوج الفنانة المصرية عبير صبري حقيقة دخوله مجال الفن، خاصة بعد ظهوره في معظم جلسات تصوير زوجته الأخيرة، موضحًا أنه تلقى العديد من العروض للعمل كممثل، لكنه يعمل في مجال المحاماة ولا يفكر في أن يصبح نجمًا سينمائيًا.

وقال في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ إنه يشارك زوجته عبير صبري في بعض الأحيان في مناقشة واختيار بعض الأعمال التي تعرض عليها، مشيرًا إلى أنها فنانة كبيرة وتمتلك الموهبة والقدرة على اختيار أدوارها بعناية.

وأضاف أيمن البياع أن جميع أعمال زوجته تنال إعجابه وخاصة مسلسلها الأخير ”الطوفان“، لافتًا إلى أنها ستطل على جمهورها في رمضان المقبل من خلال مسلسل تقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة.

يذكر أن أيمن البياع، فلسطيني الجنسية، ولد في مصر وعاش فيها حتى عمر الـ18، ثم سافر إلى الإمارات، وكانت انطلاقته منها، حيث أكمل دراسته الجامعية، وحصل على الدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية في القانون المدني، وهو رئيس مجلس إدارة ومؤسس ”وصل“ للمحاماة، وأعماله مقسمة بين مصر ولبنان والإمارات.