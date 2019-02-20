قيس الشيخ نجيب يبدأ تصوير ”مسافة أمان“ مع هيا مرعشلي (صور)

بدأ الفنان السوري قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده الأولى في مسلسل ”مسافة أمان“ تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج ”إيمار الشام“ بعد سنوات من غيابه عن التصوير في سوريا.

ويجسد النجم السوري شخصية ”يوسف“ وهو رسام ومصور فوتوغرافي، يبحث عن ”مسافة الأمان“الخاصّة به بين الحب والرغبة في السفر بعدما فقد حماسه للعمل، بفعل ملاحقة أشخاص مجهولين له ووفاة خطيبته وشعوره بالذنب اتجاهها.

وجمعته المشاهد الأولى مع الممثلة الشابة هيا مرعشلي التي تؤدي شخصية ”صبا“ وهي مدرّسة تنتمي لأسرة بسيطة، تربطها علاقة قوية بـ ”سلام“ (الفنّانة سلافة معمار)، وتعيش ظروفًا أسرية صعبة للغاية تؤدي لتحولاتٍ كبيرة في شخصيتها.

يشار إلى أن ”مسافة أمان“سلسلة درامية اجتماعية، ذات طابع تشويقي، مؤلّفة من ثلاثين حلقة، يتابع الجمهور من خلالها حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملًا بالخلاص.