مونيا الكويتية تزعم تلقيها ”شيك“ بـ5 ملايين دينار تعويضًا عن تعرضها لـ“التنمر“ (فيديو)

كشفت الفنانة مونيا الكويتية، عن تلقيها هدية عبارة عن شيك بنكي قيمته ٥ ملايين دينار، من شخص يدعي ”بو عبدالله“، وذلك كتعويض منه لها، عن تعرضها لحملة تنمر خلال الفترة الماضية.

ووجهت مونيا رسالة شكر لهذا الشخص، عبر تطبيق ”الاستوري“ التابع لحسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”مشكور يابو عبدالله ما قصرت تسلم إيديك.. وجيت البنك أصرف الشيك تسلم إيديك“.

واستعرضت الشيك، معلقة: ”هدية من بو عبدالله لخاطر مونيا الحب عشان حملة التنمر التي تعرضت لها الفترة المنصرمة، وإنتوا قعدوا ناركم تحرق خطبكم“.

وسبق أن صرحت الفنانة مونيا الكويتية بأن هناك عددًا من الإعلاميين تعمدوا أن يطعنوا في شرفها وكرامتها، من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم، موضحة أنها ستقاضي كل من يقوم بذلك لأنها اتخذت قرارًا بأن تكون لهم بالمرصاد.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”وايد ناس طلعوا على ظهري.. إعلاميين يجبون طار شرفي وكرامتي ويجرحون فيني عشان يصعدوا.. بس طبعا أنا لهم بالمرصاد والقضايا شغالة.. وأنا ما اتغشمر وتحولت لإنسانة شرسة، بعد أن كنت رقيقة أي حد يجيب اسم مونيا أنا له بالمرصاد“.