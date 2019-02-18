أين ذهبت ميلانيا ترامب بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية؟

انتقلت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إلى مكان بعيد عن البيت الأبيض، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في البلاد.

وغادر الزوجان البيت الأبيض بعد إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودي.

وشوهدت ميلانيا ودونالد يضعان يدهما متشابكين ويتجهان نحو طائرة خاصة في حديقة البيت الأـبيض مساء الأحد، وبدا دونالد متفائلاً وهو يلوح بسعادة عند المصورين، فيما رسمت ميلانيا ابتسامة كبيرة على وجهها.

كان الزوجان متجهين إلى منتجع ”مار ايه لاغو“ الفاخر في بالم بيتش بفلوريدا.

وغالبًا ما يقضي ترامب عطلاته في منتجع مارالاغو Mar-a-Lago الفاخر بولاية فلوريدا الأميركية؛ حيث قضى حتى الآن 242 ساعة من وقته في فلوريدا الساحلية المشمسة، أي ما يعادل 23% من وقته منذ أصبح رئيسًا.

كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية يوم الجمعة بعد أن فشل في الحصول على دعم لجدار الحدود، في محاولة لاستكمال تمويله وقال إنه ”سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده“، وسيوقع على هذا القرار.