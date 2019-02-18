أنغام تتزوج ”سرًا“ من الموزع أحمد إبراهيم رسميًا

كشفت مصارد خاصة لـ“إرم نيوز“، أن النجمة الغنائية ”أنغام“ تزوجت من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى عدد من أغانى ألبومها الأخير.

وقالت المصادر، إن ”زوجة الموزع أحمد إبراهيم توجد فى حالة انهيار شديد، ونقلت إلى المستشفى بعد علمها بزواجه من أنغام التي تكفلت شخصيًا بإخبارها به“.

زواج أنغام الجديد تم -وفق نفس المصادر- بنفس الطريقة التي تزوجت بها من النجم أحمد عز منذ عدة سنوات، أي عن طريق مأذون ولكن دون علم أحد.

وكانت أنغام قد أعلنت عن موعد طرح ألبومها الجديد ”حالة خاصة جدًا“، وذلك فى يوم 21 فبراير من الشهر الجارى، كما روجت أنغام لأغنيتها الجديدة ”هقول لربنا إيه“، و“حبايبنا“، إذ قامت بنشر برومو الأغنيتين عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، تمهيدًا لطرحهما ضمن ألبومها الجديد الذي سيصل الأسواق قريبًا.