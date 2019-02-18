لمخالفة القانون الأمريكي.. ابنة باراك أوباما في دائرة الاتهام بسبب هذا التصرف (صور)

التقطت عدسات المصوريين صورة لـ“ماليا“، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وهي تتناول الخمر مع أصدقائها.

ومن الممكن أن تواجه ”ماليا أوباما“ عقوبة؛ نظرًا لأن القانون الأمريكي يمنع تناول الكحول قبل سنّ 21، كما يمكن أن تتعرض للتوبيخ الحقيقي من والديها، باراك وميشيل.

وشوهدت ماليا، وهي تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء في ميامي أمس الأحد، وتحمل زجاجة من النبيذ الوردي، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكانت ماليا البالغة من العمر 20 عامًا تحمل زجاجة نبيذ بقيمة 80 دولارًا من ماركة Whispering Angel rosé وهي ترتدي ملابس السباحة السوداء الأنيقة مع ثلاثة أصدقاء في فندق.

وتمتعت ابنة الرئيس السابق وأصدقاؤها بأشعة الشمس منذ الصباح الباكر، وواصلت الحفلة حتى بعد الظهر، وتغيب عن الحفل صديق ماليا أوباما، روري فارقارسون.

ونشرت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، عدة صور لروري فارقارسون، التلميذ السابق في مدرسة الرجبي المرموقة، مشيرة إلى أن العلاقة العاطفية الذي تجمعه مع ابنة باراك أوباما ظهرت للعلن، بعد لقطات لهما يقبلان بعضهما خلال مباراة كرة قدم بين جامعتي هارفارد ويال الأمريكيتين.