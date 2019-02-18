المراهنات حول جنين ميغان ماركل تتعدى 8 ملايين دولار‎

حطم المولود المنتظر للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الرقم القياسي للمراهنات في بريطانيا ، حيث تعدت المبالغ التي دفعها المراهنون ال8 ملايين دولار حسب موقع Bookmakers.tv، الذي اعتبره رقما تاريخيا.

حيث يراهن عشاق دوقة سوسيكس التي تنتظر مولودها خلال شهري ابريل أو مايو المقبلين ،منذ شهور على تحديد جنسه وتاريخ مولده ، والاسم الذي سيتم اختياره له ، ولحد الآن يتفوق اسم ”ديانا“ ب 15 بالمائة من المراهنات، طبعا لأنه اسم جدة المولود المنتظر الأميرة الراحلة ديانا.

وقد تجاوزت قيمة المراهنات على جنين الممثلة السابقة ، سقف ال 3.5 ملايين التي بلغتها المراهنات على جورج و وشارلوت ولويس،الأبناء الثلاثة لكنتها كيت ميدلتون و الأمير ويليام مجتمعين.

ويبدو أن المشاكل التي تعانيها ميغان ماركل مع عائلتها ، ومحاولات والدها وأختها وكذا أصدقائها السابقين للتشهير بها ، لم تنل من مكانتها بين البريطانيين.