المخرج ثامر الهندي يكشف تفاصيل ”سخموي“ أول فيلم رعب سعودي (فيديو)

كشف ثامر الهندي مخرج فيلم ”سخموي“، ومدير إنتاجه رضوان البهتا، تفاصيل تجهيز العمل، وخروجه للجمهور.

وفيلم ”سخموي“ هو أول فيلم رعب سعودي.

وقال ”الهندي“ خلال تصريحات تلفزيونية:“بداية الفيلم كانت عبارة عن تصويت على ”سناب شات“ على أكثر الأفلام مشاهدة بين الجمهور، فتبيَّن أن أفلام الرعب هي الأكثر قبولًا“.

وأضاف الهندي:“قصة اختيار الاسم جاءت بعد البحث والتحري، وهو اسم لملك قديم، وفضلناه لأنه يتميز بالمرونة، ويعلق بالذهن.. والأصداء وردود الأفعال كانت جميلة بشكل غير متوقع“.

وأوضح أن الخطة المستقبلية تتضمن إنتاج أفلام أكشن، وفانتازيا، والمنافسة على مستوى عالمي“.

من جهته قال البهتا:“الفيلم كان خطوة جديدة، وواجهنا بعض الصعوبات، لكننا تجاوزناها بمساعدة فريق العمل، والمخرج، ومن هم خلف الكاميرات“.

وأكد أنه تم استخدام أنواع مميزة من المؤثرات، وأجود الصوتيات الموجودة في عالم السينما في الخارج، والتي تستخدم في الأفلام الأمريكية.

يذكر أن أحداث فيلم ”سخموي“ تدور حول موت موظفي شركة، واحدًا تلو الآخر، بسبب تمثال فرعوني.