سما المصري تصف نضال الأحمدية بـ“المتحولة جنسيًا“ وتشبهها بـ“مايكل جاكسون“

هاجمت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بسبب نشر مقال عنها، حمل العديد من الإساءة لها بسبب الصور والفيديوهات الجريئة التي تعرضها يوميًا على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت سما، صورة من المقال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وأرفقتها بتعليق قائلة ”هناك صحفي كتب مقالًا، بعد ماشاف أغنية (حُب الحمام).. الصحفي دا تعبان خالص يا جماعة حد يريحه والنبي شكله كده كان ست وعمل برضو تحويل جنسي بس هرمونات الأنوثة لسه في دمه“.

وتابعت: ”على فكرة الصحفي دا في موقع اسمه الجرس موقع لبناني، اللي صاحبته اسمها نضال الأحمدية وشهرتها مايكل جاكسون، اللي عامله عملية تحويل جنسي ومتحولة من راجل لست، هي أصلا راجل واللبنانيين متبريين منها“.

يشار إلى أن سما المصري اعتادت إثارة الجدل؛ وكان أبرز المواقف التي أحدثت بلبلة، قيامها بنشر فيديو عبر صفحاتها، تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.