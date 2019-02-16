بين تأكيد ونفي.. جولة جديدة من شائعات طلاق جورج وأمل كلوني

تجددت شائعات النفي والتأكيد لقرب طلاق الثنائي الفني والاجتماعي، جورج وأمل كلوني، مرفوقة هذه المرة مع تراشق في الاتهامات بين الصحف والمواقع الإخبارية التي عادت لتداول هذه القصة المكررة.

يوم أمس الجمعة، خرجت صحيفة ”لايف آند ستايل“ الشعبية الأمريكية، وعلى غلافها صورة للفنان جورج كلوني، ومن فوق تعبير ”لقد انتهى كل شيء“، وهو الذي قالت الصحيفة إنه تعبير مختصر أسمعه جورج لأمل، مُنهيًا بذلك زواجًا استمر أربع سنوات.

وأضاف التقرير، نقلًا عن مقربين، أن الزوجين هما الآن في سبيلهما لإجراء الحسبة المالية للطلاق الذي يُفترض فيه تقاسمهما لمبلغ 500 مليون دولار، هي ثروة جورج، وأيضًا للاتفاق على وصاية أطفالهما.

وأوردت ”لايف آند ستايل“ تفاصيلَ من مبررات وصول الزوجين إلى نقطة اللاعودة، وهي تفاصيل وشائعات تكرر نشرها خلال الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت دورات متتابعة من التكهن والشائعات، انتهت مؤخرًا بالنفي الواقعي وبصور جورج وأمل في جلسات رومانسية.

نفي واتهامات

صحيفة ”غوسب كوب“ الشعبية، تصدّت اليوم بالنفي القاطع لقصة ”لايف آند ستايل“، واصفة إياها (المجلة )، بأنها رخيصة تحترف التشهير واختلاق القصص الفضائحية دون أساسات.

وقالت ”غوسب“، إنها راجعت مقربين جدًا من جورج وأمل كلوني، وتأكد لها أن قصة وصولهما إلى نقطة النهاية، فبركة رخيصة.