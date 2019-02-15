مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكشف تفاصيل دورته الثامنة (صور)

كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي تنظمه مصر، عن تفاصيل دورته الثامنة، بإعلان تونس ضيف الشرف.

ونظمّ القائمون على المهرجان مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق القاهرة، بدأ بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد من نجوم الفن في مصر منهم: محمود حميدة ولبلبة وصبري فواز وسلوى محمد علي والمنتج محمد العدل والمخرج أحمد عبدالله السيد والمخرج عمر عبدالعزيز والمنتج صفي الدين محمود والسيناريست ناصر عبدالرحمن، ونقيب السينمائيين مسعد فودة.

ومن السفراء حضر سفير السويد جان زيسلف، والسفير محمد خاطر ممثل وزارة الخارجية المصرية والسفير التونسي وسفير أوغندا سام سيبوليبا مالي وسفير الكاميرون إسحاق محمد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان.

وكشفت عزة الحسيني عن الدولة التي ستكون ضيف شرف المهرجان لهذه الدورة وهي ”تونس“، لافتًة إلى أنه من المقرر عرض حوالي 10 أفلام من السينما التونسية إضافة إلى عرض أفيشات الأفلام التونسية من خلال المعارض التي تقام بالفعاليات.

ووجهت الفنانة المصرية لبلبة، الشكر لإدارة المهرجان الإفريقي علي تكريمها، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا التكريم تقديرًا لمشوارها الفني وتحديدًا السينمائي.

وأوضحت ”لبلبة“، أنها فخورة بتكريمها وسط النجوم الأفارقة، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

فيما أعرب النجم المصري محمود حميدة، عن سعادته لرئاسته الشرفية للمهرجان في دورته الثامنة، متمنيًا من أهل الصحافة والإعلام الاهتمام بالضيوف الأفارقة ومعرفة المعلومات الكاملة عنهم.

وقال السيناريست سيد فؤاد، إنه تقدم للمهرجان هذا العام 285، وتم اختيار منها 102 لتشارك في المسابقات المختلفة في الدورة الثامنة.

وتضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، وهي: من غانا فيلمي ”دفن كوجو“ للمخرج بليتز بازاول، و“قدر“ للمخرج كوابينا جيانسا، ومن مصر فيلم ”ليل خارجي“ للمخرج أحمد عبدالله السيد، ومن المغرب فيلمي ”مباركة“ للمخرج محمد زين الدين، و“انديجو“ للمخرجة سلمي بركاش، ومن الكونجو فيلم ”أسيرة“ للمخرج ديفيد كابال، وفيلم ”ماباتا باتا“ للمخرج سول دي كارفاليو، وهو إنتاج مشترك بين موزمبيق والبرتغال.

ومن تونس فيلم ”في عينيا“ للمخرج نجيب بالقاضي، ومن جنوب إفريقيا فيلم ”خيط الشتاء بجلدي“ للمخرج جميل كوبيكا، ومن الجزائر فيلم ”إلى آخر الزمان“ للمخرجة ياسمين شويخ.

أما مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، فتضم 10 أفلام وهي: ”ملاكمة في لبريفيل“ للمخرج اميديه باكوم نكولو من الجابون، و“الحلم البعيد“ إخراج مروان عمارة ويوهانا دومكه، إنتاج مشترك مصر والمانيا، و“فيفيريه في بلاد الكوباللو“ إخراج ماميه ووري تيوبو من السنغال، و“حقول الحرية“ إخراج نزيهه عربي، إنتاج ليبيا والمملكة المتحدة، و“جاو.. مقاومة شعب“، إخراج قاسم سانوجو، من مالي، و“الغزالة“ إخراج هاجر النفزي من تونس، و“المحارب الضائع“ إخراج سورين ستين جيرسبير ونسيب فرح، إنتاج الصومال والدنمارك، و“لقمة العيش“ إخراج توماس موزيروا من زمبابوي، و“مهاجرون“ إخراج عبد الله فال من السنغال، و“همس الحقيقة في أذان القوة “ إخراج شاميلا سادات من جنوب افريقيا.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة، 26 فيلمًا، وهي: ”80 بلس“ إخراج لوكي لورا وموجوم ديفيدسون، من أوغندا، و“آلس“ إخراج فيصل بن، من المغرب، و“داجو“ إخراج آرون يشيتلا من إثيوبيا، و“ كازونجو“ إخراج يوهي امولي من روندا، و“الدمية“ إخراج إيزابيل كريستيان كوراجو، من بوركينا فاسو، و“الخروج من الدين“، و“داميلولا“ إخراج اوريمجو نجية من نيجيريا، و“لونا“ إخراج بورا شينجيرو، من رواندا، و“ضرتي الحبيبة“ إخراج آنجيل ديابنج من السنغال.

كما تضم ”نقطة صفر“ إخراج نسيم بومايزا من الجزائر، و“ترنيمة الموت“ إخراج سيريل راينجو من الكاميرون، و“سيجا“ إخراج إيديل ابراهيم من الصومال، و“سيروتونين“ إخراج شهاب ساتي من السودان، و“الأراضي“ إخراج عز الدين قصري من الجزائر، و“قرابين“ إخراج توني كوروه من كينيا، و“رقصة الفجر“ إخراج آمنه النجار من تونس، و“ياسمينا“ إخراج علي الصميلي وكلير كاهين، إنتاج مشترك المغرب وفرنسا.

أما مسابقة أفلام الحريات، تضم 14 فيلمًا، وهي: ”ألجانيش“ إخراج ليا بلترام، وهو إنتاج مشترك إيطاليا وإثيوبيا، و“توب العيرة“ إخراج لين الفيصل، وإنتاج الإمارات والاردن ولبنان، و“كفر ناحوم“ نادين لبكي من لبنان، و“المغفرة“ و“سر السلام“ إخراج كاتسي لونج، وإنتاج الولايات المتحدة وروندا، و“بيت النهرين“ إخراج مايا منير من سوريا، و“رحمة الادغال“ إخراج جويل كراكيزي من روندا، و“سمكة ذهبية سمكة إفريقية“ وإخراج توماس جراند، إنتاج فرنسا والسينغال، و“تجربة قوس قزح“ وإخراج كرستينا كالاس، وإنتاج الولايات المتحدة واليونان والمانيا، و“روبن“ إخراج كيفن شموتسلر وتوبياس شموتسلر، وإنتاج المانيا وجنوب افريقيا، و“حلم الحب“ إخراج آرتو جيليه، من بلجيكا، و“طفح الكيل“ إخراج محسن البصري، من المغرب.

وتضم المسابقة القومية للطلبة المصريين، بيت راضي أحمد البرغوثي – المعهد العالي للسينما، و“حتى تكتمل الصورة“ إخراج مي المرعشلي من الجامعة الفرنسية، و“روح“ إخراج علا الملاح المعهد العالي للسينما، و“ست بمائة راجل“ إخراج إسلام طارق ابراهيم، كلية فنون تطبيقية جامعة 6 أكتوبر، و“الفن شارعنا“ إخراج نفرتاري جمال من الجامعة الفرنسية، و“فيلم أكشن“ إخراج مصطفى زكي من المعهد العالي للسينما، و“كربون“ إخراج بيشوي ماهر من إعلام بني سويف.

كما تشمل: ”لا أرى لا أسمع لا أتكلم“ إخراج مصطفى جاد من المعهد العالي للسينما، و“لحظة من الزمن“ إخراج بلال سعيد من المعهد العالي للسينما، و“2 لمون بالنعناع“ إخراج عمر المشد من الجامعة الفرنسية، و“مزامير داوود إخراج دينا رفاعي، من المعهد العالي للسينما، و“نهاية الخدمة“ إخراج أمينة عز العرب، من المعهد العالي للسينما، و“ورد ابيض“ إخراج لبنى أبو بكر من ستوديو ذات، و“يحدث في حين“ إخراج بيتر المصري، من الجامعة الفرنسية.

أما أفلام القسم الرسمي ”خارج المسابقة“، 14 فيلمًا وهي: ”معركة الجزائر“ إخراج مالك بن سماعيل من الجزائر، و“الهدية“ إخراج لطيفة دوغري من تونس، و“جريمة الايموبيليا “ إخراج خالد الحجر من مصر، و“منزل لالو“ إخراج كيللي كالي بنين، إنتاج الولايات المتحدة وهايتي، و“مازدا الصفراء وحرمتها“ إخراج ساندرا هيرمانز، من روندا، و“السمك الصغير والتمساح“ إخراج ستيفاني بلاتز، إنتاج من ألمانيا وجمهورية الكونغو، و“رُحُل.. بدو“ إخراج اوليفي كوسماك، إنتاج فرنسا، والمغرب، و“ورد مسموم“ إخراج أحمد فوزي صالح من مصر، و“روبيل بلغريم“ إخراج بول سامبا، من الكاميرون، و“هامش“ إخراج مارتن فابريسيو من نيجيريا، و“تكيتة السوليما“ إخراج أيوب ليوسفي من المغرب، و“لا أحد هناك“ إخراج أحمد مجدي من مصر، و“قصة في بشرتي“ إخراج ينيس خلوفي من الجزائر، و“يوم الدين“ إخراج أبو بكر شوقي من مصر.

كما يعرض في قسم ”عروض خاصة 2018“ فيلمان مصريان، وهما: فيلم ”حرب كرموز“ للمخرج بيتر ميمي، وفيلم ”نادي الرجال السري“ إخراج خالد الحلفاوي.

وتضم قائمة أفلام التكريمات 7 أفلام هي: ”موسم الجفاف“ إخراج محمد صالح هارون من فرنسا، و“من ظهر راجل“ إخراج كريم السبكي من مصر، و“ليلة الحقيقة، إخراج فانتا ريجينا، إنتاج بوركينا فاسو وفرنسا، و“ليلة ساخنة“ إخراج عاطف الطيب من مصر، و“ولدي“ إخراج محمد بن عطية من تونس، و“هنا القاهرة“ إخراج عمر عبد العزي من مصر، و“عرق البلح“ إخراج رضوان الكاشف من مصر.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سيكرم في دورته الثامنة، عددًا من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وإفريقيا، وسينطلق في الخامس عشر من مارس المقبل ويستمر حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر.

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