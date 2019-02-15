إغلاق مستشفى توفي فيه مغني الراي هواري منار بعد عملية جراحية بالجزائر

أغلقت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، المستشفى الذي شهد وفاة مغني الراي الشهير هواري منار؛ بسبب شبهات طالت مسؤولي المستشفى وأطباءه، وفق مصادر محلية.

واهتز الشارع الجزائري، يوم 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، على وقع وفاة هواري منار أثناء عملية تجميل في مستشفى خاص، يملكه رجل أعمال مثير معروف بعلاقاته مع دوائر صنع القرار.

وبينت التحقيقات، التي أجرتها وزارة الصحة ومصالح الأمن الوطني، أن ”الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للمغني الراحل لا يملك شهادات طبية في مجال الاختصاص، فيما جرى تداول أنباء تخص تورط المستشفى المذكور في عمليات جراحية للتحول الجنسي، دون تأكيد ذلك من قبل فريق التحقيق الذي يلتزم السرية والتحفظ“.

وقسمت الوفاة غير الطبيعية لهواري منار الجزائريين، الذين تبادلوا الاتهامات بين مدافع عن حرية الفنان وإبداعه، وناقم عليه بمزاعم المثلية الجنسية.