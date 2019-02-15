ستيفاني صليبا لـ“إرم نيوز“: ”دقيقة صمت“ يقدّمني بطريقة مختلفة

أعربت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا عن سعادتها بشخصيتها في مسلسل ”دقيقة صمت“ من إنتاج شركتي ”الصبّاح“ و“إيبلا“ وإخراج شوقي الماجري.

وقالت ”صليبا“ في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن شخصيتها ”سمارة“ تحمل غموضًا كبيرًا يدفع إلى تساؤلات عديدة لا يجدها المشاهد كثيرًا في حياته اليومية، ويبدو رهانها من خلال التعقيدات التي تحملها ضمن تركيبة غريبة، نتجت عن متناقضات كثيرة عاشتها ومرت بها.

وكشفت أن شخصيتها ستحمل أكثر من إطلالة بسبب بعض الظروف التي تمرّ بها في سياق الأحداث الدرامية؛ لتتمكن من مساعدة ”أمير“ (الذي يلعب دوره الفنان عابد فهد) للوصول إلى الغاية التي يريدانها ضمن هذه القصة المشوّقة.

وأكدت ستيفاني صليبا التي فقدت والدها منذ فترة قريبة، أنها تقدم الوفاء لوالدها الراحل من خلال عملها، معتبرة أن الفترة العصيبة التي تمر بها، تحتاج إلى ”دقيقة صمت“ الذي جاء اسمه مناسبًا لما تعيشه وتعانيه.

وأشارت إلى أن كل ما تفكر به حاليًا هو ”وضع كل حزنها على رحيل والدها في عملها وأدائها“ واعدة الجمهور بشخصية جديدة لم تقدمها سابقًا.