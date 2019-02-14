مخرجون ونقاد يسجلون آراءهم في فضيحة خالد يوسف (فيديو إرم)

أثارت قضية الفيديوهات الإباحية المتداولة للمخرج المصري الشهير خالد يوسف، تخوفات في الوسط الفني، من أن يكون ”يوسف“ قد أساء لسمعة المخرجين، لاسيما بعدما قالت الفنانتان الشابتان منى فاروق وشيما الحاج، إنّ المخرج ساومهما لإتاحة فرصة أمامهما للتمثيل.

خبراء ونقاد كان لهم رأي متباين، بين اقتصار تقييم المخرج على عمله الفني بغض النظر عن حياته الشخصية، وبين من قال إن خالد يوسف لم يدن بحكم قضائي، وبالتالي لا تزال القضية في طي التداول، وهو ما استند إليه فريق ثالث، للمطالبة بوقف الحديث عن القضية؛ حفاظًا لسمعة السيدات.

الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، قال إن المخرج خالد يوسف لم يتضرر، على غرار الضرر الذي أصاب السيدات من خلال التشهير بهن.

أما الناقدة السينمائية مرفت عمر، فرأت أنّ ”الجاني هو من نشر الفيديوهات؛ لأن الحياة الشخصية لا يجوز اختراقها“، بالنظر إلى اتساع القضية التي تظهر فيها كل يوم أطراف جديدة.

أمير أباظة الناقد السينمائي، قال: ”لم يصدر حكم قضائي يثبت أن خالد يوسف متهم“، لافتًا إلى أن الوسط الفني والإخراجي يحتوي على مخرجين ملتزمين، بل بعضهم متشدد، معتبرًا أن ما حدث هو ”سلوك أخلاقي“ والمطلوب من خالد يوسف الفن فقط، وهو واحد من ألمع الموجودين في السينما المصرية.

أما المخرج أشرف فايق، فرفض اتهام المخرجين على عمومهم بفكرة المساومات الجنسية مقابل الحصول على فرص فنيّة، قائلًا: ”مختلف تمامًا عن الكلام الذي يقال، أنا بشتغل بطريقة مختلفة، ربما أتاحت السوشيال ميديا الفرصة لاستغلال الفنانات.