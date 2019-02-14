وفاة المخرج السوري غسان جبري

توفي المخرج السوري غسان جبري، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عامًا.

ويعتبر جبري من أوائل مخرجي الدراما السورية ومن رواد العمل التلفزيوني في سوريا، حصل على شهادة تدريب على الإخراج من ألمانيا عام 1966، وكذلك حصل على شهادة الحقوق.

بدأ في الإخراج المسرحي والتلفزيوني منذ عام 1961، وشغل رئيس دائرة التمثيليات، ودائرة المخرجين. ودرس في المعهد العالي للفنون الدرامية، وفي مركز التدريب التابع لجامعة الدول العربية، وكان عضوًا مؤسّسًا في ”ندوة الفكر والفن“ عام 1958.

حاز على العديد من الجوائز عن أعماله التي أخرجها للمسرح والتلفزيون. ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: ”انتقام الزباء“ و“القيد“ و“الطير“ و ”أعيدوا صباحي“ و ”لك ياشام“ و“صور ضائعة“، وغيرها الكثير.