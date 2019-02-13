تعليق سامح حسين وساندي على العرض الخاص لـ“عيش حياتك“ (فيديو)

حضرت كاميرا ”إرم نيوز“ العرض الخاص لفيلم ”عيش حياتك“ بطولة الفنان الكوميدي المصري سامح حسين، ومواطنته المطربة والممثلة ساندي.

وعلق سامح في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“ على تعاونه لأول مرة مع ساندي، مشيرًا إلى أنها فنانة مطيعة ولطيفة، ودائمًا ما تتوجه له بالأسئلة لأداء دورها بالشكل الأمثل.

ومن جانبها قالت ساندي لـ“إرم نيوز“ إنها كانت متحمسة لتقديم دورها في ”عيش حياتك“، موضحة أن شخصيتها في العمل مختلفة وأن الفيلم هادف ويقدم رسالة مهمة.

وكشف الفنان أحمد حلاوة، عن دوره في الفيلم، لافتًا إلى أنه يلعب شخصية رجل طيب ويقدم الحكمة والموعظة طوال الأحداث.

وأشار إلى أن الفيلم يهدف إلى توصيل رسالة محددة، وهي أن يعيش الإنسان حياته بعيدًا عن ”النكد والحزن“.

أما المخرج سيف يوسف فقد وجه عبر ”إرم نيوز“ التهنئة لسامح حسين بمناسبة طرح فيلمه الجديد بدور العرض، متمنيًا له التوفيق وأن يحقق النجاح المنتظر.

”عيش حياتك“ يشارك في بطولته سامح حسين وساندي وأحمد حلاوة وسامية الطرابلسى وحامد الشراب، وهو من إخراج تامر بسيوني.

وقد شهد العرض الخاص حضور كوكبة من الفنانين على رأسهم محمد رياض وسعد الصغير والمنتج ياسر سليم وكريم محسن وهاني رمزي وهبة الأباصيري ونضال الشافعي وطاهر أبو ليلة وغيرهم.