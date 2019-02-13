عابد فهد يعيش صراعات كثيرة في ”دقيقة صمت“ (صور)

يواصل الفنان السوري عابد فهد تصوير شخصيته في بطولة مسلسل ”دقيقة صمت“، إخراج شوقي الماجري وإنتاج شركتَي الصبّاح أخوان وإيبلا.

ويؤدي فهد في العمل شخصية ”أمير“ وهي شخصية إشكالية ومركبة ضمن عمل مشوّق يتضمن أحداثًا كثيرة ومختلفة عبر شخصيته التي تكون معرضة للكثير من الأحكام القاسية والظروف الشديدة، ليساعده الحظ والصدفة بتجاوزها في إطار درامي مختلف ولتبدأ حياته بالبحث عن مسارات جديدة فيها الكثير من الصدامات، والصراعات الداخلية والخارجية.

العمل يتحدث عن العديد من القضايا في المجتمع منها الحب والحياة والفساد والانتقام.

ويشارك عابد فهد في بطولة العمل كل من ستيفاني صليبا، فايز قزق، خالد القيش، أندريه سكاف وآخرون.

من جانب آخر علم موقع إرم نيوز أن الفنان عابد فهد يستعد بعد الانتهاء من هذا العمل للبدء بتصوير دوره في مسلسل ثانٍ من إخراج شقيقه عامر فهد وتأليف حازم سليمان مقتبس عن رواية ”عندما تشيخ الذئاب“ ويحمل اسمها أيضًا وسيتم تصويره في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة.