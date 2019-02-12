هل ستشارك نيكول سابا الزعيم عادل إمام في رمضان؟

نفى وائل المصري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا، ما تردد عن وجود اتفاق بين الجهة المنتجة والفنانة بشأن مشاركتها في مسلسل ”فالانتينو“، الذي يخوض به الزعيم عادل إمام الماراثون الدرامي في رمضان المقبل.

وأوضح مدير أعمال نيكول سابا، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن نيكول ليس لديها معلومة عن هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنها ربما تظهر إذا ما حدث اتفاق، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشأن هذا الأمر.

وأكد أن خبرًا مثل هذا لا يستحق إخفاءه عن الصحافة والجمهور، بل مشاركة الزعيم في عمل فني ”أمنية“ لأي فنان، واصفًا إياه بـ“الأستاذ“.

وعبّر وائل عن غضبه من الأخبار التي انتشرت، اليوم، بشأن هذا الاتفاق دون معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن ما تم نشره عارٍ تمامًا من الصحة.

يُذكر أن بعض المواقع الصحفية تداولت أخبارًا تشير إلى اتفاق المخرج رامي إمام والجهة المنتجة للمسلسل على ترشيح النجمة اللبنانية نيكول سابا؛ لتجسد شخصية البطلة الثانية أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل ”فالانتينو“.

ومن المعروف أن آخر مشاركة للفنانة اللبنانية مع الزعيم عادل إمام كانت منذ 16 عامًا، من خلال فيلم ”التجربة الدانمركية“ الذي تم عرضه عام 2003، وشارك فيه الفنانون مجدي كامل، أحمد التهامي، خالد سرحان، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.