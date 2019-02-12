شاهد مشترك في عقدَيْ زواج خالد يوسف من منى فاروق وشيما الحاج.. فمن هو؟

بعد الفضائح التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة حول الفيديوهات الإباحية للمخرج خالد يوسف مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، ظهرت خلال الساعات الماضية عقود زواج عرفي للفنانتين الشابتين من المخرج الشهير.

وبالتدقيق فى عقدي الزواج العرفي اللذين حصل ”إرم نيوز“ على نسخة منهما، أمس، يلاحظ تواجد اسم أحمد محمد عبد المعطي عفيفي كشاهد في العقدين، والذي رفض الإفصاح عن أي شيء حول الأمر ورفض التعليق.

وعفيفي هو المخرج الذي عمل مع خالد يوسف فى جميع أفلامه كمساعد للإخراج، بدءًا من فيلم ”العاصفة“، مرورًا بفيلم ”ويجا“ و“خيانة مشروعة“ و“حين ميسرة“، ثم مخرجًا منفذًا لأفلامه الأخيرة، وآخرها ”كارما“ لعمرو سعد وغادة عبد الرازق، والذي عرض بموسم عيد الفطر الماضي.

وسيقدم أحمد عفيفي أولى تجاربه من خلال فيلم ”خطيب مراتي“، من بطولة المطرب أحمد سعد وريم البارودي، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، كما أن عفيفي هو ابن شقيقة المخرج السينمائي خالد يوسف، والذي يتولى إنتاج هذا الفيلم.