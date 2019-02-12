بالفيديو.. لماذا حاولت شيرين عبدالوهاب الانتحار ؟

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أنها تتناول أدوية نفسية للتعافي من مرض ”الوسواس القهري“ الذي أصابها بعد ولادتها لابنتيها ”هنا ومريم“، موضحة أنها كانت تتخيل أشياء غير حقيقية؛ ما يصيبها بالخوف الشديد.

وأضافت في لقاء ببرنامج ”تخاريف“ مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنها مازالت تخضع للعلاج ولم تقم بايقافه احترامًا لأوامر الطبيب الذي لم يصرح لها بعد بالتوقف عن العلاج، مشيرة إلى أن حساسيتها الزائدة هي سبب تعبها وهي صفة غالبًا يعطيها الله للموهوبين.

وقالت شيرين عبدالوهاب إنها حاولت الانتحار بضع مرات وكانت تجربة صعبة للغاية بالنسبة لها، ولا تتمنى أبدًا أن يحاول أي شخص أن يفعل مثلها، داعية الله أن يسامحها ويغفر لها على هذه المحاولات.

ونفت تناولها أي منومات حتى تستطيع النوم، مؤكدة أنها تنام بشكل طبيعي دون اللجوء إلى أدوية معينة.

وأوضحت المطربة المصرية، أن قصة حبها وزواجها من مواطنها الفنان حسام حبيب ”أمر إلهي بحت“ لأنه كان مجرد صديق لها ثم تحول الأمر فجأة إلى قصة حب.