مؤسس ”فيس بوك“: كلبي السبب الرئيس في إتمام صفقة شراء واتساب

كشف مؤسس ومدير ”فيس بوك“ التنفيذي، مارك زوكربرج، أن كلبه Beast يعتبر السبب الرئيسي في إتمام صفقة استحواذ شركته على واتساب بقيمة 19 مليار دولار في 2014، خلال حوار له مع قناة سي إن إن الأمريكية.

وفقًا لما نشره موقع ”بيزنس إنسايدر“ الإخباري، فإن مارك قال إن النقاش مع مؤسس ومدير واتساب التنفيذي، جان كوم، كان قد اشتد وبدأ كوم يتخذ موقفًا من الصفقة وأعلن أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير فيها.

وأشار مؤسس فيس بوك في حواره إلى أن الموقف خيم عليه الصمت لبعض الوقت، وفجأة دخل ”بيست“ الى اجتماعهما وانقض على كوم، الذي ضحك وبدأ يلعب معه، وعندها تغير موقفه وأعلن موافقته على عرض فيس بوك.

ولطالما نشر مارك عبر صفحته الشخصية صورًا تجمعه بكلبه المفضل، الذي لديه صفحة خاصة به على فيس بوك ولديه متابعون يتجاوز عددهم 2.5 مليون شخص.