مادلين مطر : ظلمت بسبب “الانحطاط” ولا توجد صداقة بين الفنانين (فيديو)

بكت الفنانة اللبنانية مادلين مطر على الهواء خلال حديثها عن والدتها التي توفيت عام 2015، موضحة أنها تعبت كثيرًا من بعد وفاتها وتشتاق لها للغاية.

وقالت مادلين في مقابلة تلفزيونية، إن والدتها كانت تدعمها بشدة وتساعدها على التفاؤل والتقدم للأمام، مشددة على أن كل شيء حلو غاب بحياتها بعد وفاة والدتها، وأنها ابتعدت عن الفن لفترة لأنها كانت حزينة للغاية.

وأكدت المطربة اللبنانية، أنها ظلمت فنيًا بسبب السياسة إلى جانب الانحطاط الفني، موضحة أنه جاءت فترة كانت الأغاني التي بلا قيمة هي السائدة ولا يوجد دعم للعمل الجاد.

وشددت مادلين مطر، على أنه “لا توجد صداقة بين الفنانين ولكن مجرد زمالة”، لافتة إلى أنها كانت من فترة على تواصل دائم مع النجمتين ديانا حداد وسميرة سعيد، ولكن بالوقت نفسه إن وقعت بمشكلة أو كانت تبكي لن تهاتفهما لأنهما مجرد زميلتين.

وأشارت إلى أن أنها لن تقدم أي تنازلات من أجل الحب أو المال، خاصة إذا جاءها رجل يطالبها بالاعتزال من أجله، لافتة إلى أنها تكره الرجل البخيل على كل المستويات والغدار.

وأوضحت مادلين مطر، أنها ترفض أي عروض تمثيل فقط بأعمال فنية دون غناء، لأنها تحب أن تقدم الاثنين معًا مثل أفلام الراحلتين صباح وشادية، مؤكدة أن مشروع تقديمها قصة حياة النجمة المصرية الراحلة هند رستم توقف.