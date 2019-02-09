رغم ارتدائها فستانًا عنابيًا.. الفنانة أحلام تتعرض للمقاطعة في قطر

زعم مدونون قطريون في مواقع التواصل الاجتماعي أن عددًا من القطريات انسحبن من حفل زفاف في الدوحة، بعد أن شاهدن الفنانة الإماراتية أحلام تغني فيه، في خطوة تشكل استفزازًا لمواطنيها الإماراتيين؛ الذين تقاطع بلادهم قطر جراءَ سياساتها المؤيدة لتنظيمات إرهابية.

وأحيت أحلام، مساء الخميس الماضي، حفلًا يقول مغردون قطريون إنه لعريس وعروس ينتميان لعائلتين معروفتين في قطر، وانتهى بجدل انتقل من صالة الاحتفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهد انتقادات حادة للفنانة أحلام ولمن وجه لها الدعوة.

ولم تعلّق أحلام على الجدل المثار حول حفلتها، كما لم توضح الصور ومقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي للحفل عدد القطريات اللائي غادرن الصالة، فيما واصلت الفنانة الإماراتية، فيما يبدو، الغناء أمام من بقين حاضرات.

ولم تنتهِ مشاركة أحلام في حفل الزفاف بخروج عدد من المدعوات، إذ يتواصل الجدل والانتقاد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حضور أحلام وما أقدمت عليه المدعوات المنسحبات.

ويتصدر الوسم #أحلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر، قائمة الترند القطري في موقع “تويتر”، حيث تحول لعنوان جدل واسع حول الموقف من مشاركة أحلام في الحفل، بما في ذلك جدل مصاحب للفستان الذي ارتدته النجمة الإماراتية وما إذا كان أحمر اللون أم عنابيًا مثل لون العلم القطري.

بيت خالد بن عبدالله السويدي وبيت ناصر بن حمد ال ثاني — خير ان شاء الله (@cyjci) February 9, 2019

الغلط مب عليها الغلط على اللي دافع لهالطقاقه وجايبها ..هذي شارده من قطر من بداية الحصار تجي ايّام وتذلف على أساس مايقولون لها معازيبها انها قاعده عندنا .. مالت عليها وعلى اشكالها ناكرة الجميل وعلى اللي للحين يجيبها في عرسه.. لعنبوا مافي ريحة وطنيه ابد #احلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر — sh.alkaabi (@ALkaabiSH) February 8, 2019

وتواجه أحلام، المتزوجة من مواطن قطري، انتقادات في بلد زوجها، حيث يطالبها مواطنوه بالانحياز لبلادهم في الأزمة الخليجية الراهنة، فيما تمتنع أحلام عن الاستجابة لتلك الدعوات، لتواجه اتهامات بمعاداة قطر بانحيازها لبلادها التي تقاطع مع السعودية والبحرين ومصر، الدوحة منذ منتصف العام 2017.

#احلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر

نقول للمغنية #احلام حتى لو لبستي عنابي ترى اهل قطر كاشفينك فزنا ما باركتي لنا واليوم الوطني ما باركتي لنا

العنابي مش مجرد لون ولكن احساس ونبض في قلب كل قطري ومحب لهذا الوطن اما انتي مع احترامي لك العنابي ما يليق الا على الي يحبه من قلب

???????????????? هذ نبض❤️ pic.twitter.com/RGsiGe5fTM — ابن قطر (@ebnqataralmulla) February 8, 2019

#احلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر ناكرة المعروف الي يتجاهل قطر وأميرنا لا هلا فيه ولا سهلا بأجرتها الي غنت فيها بالعرس تساوي قيمة ثلاث أعراس بس الشرهة على الي جابها لان الفلوس ماتعورهم جايتهم بدون تعب اخر همهم الوطنية وقطر همهم الفوشر — Nawal AlKuwari (@Nawal_alkuwarii) February 8, 2019