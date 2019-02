مطربة البوب السعودية بسمة العتيبي: “الترفيه” فاوضتني لإحياء حفلات بالمملكة (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @bazmanajem . . . . مطربة البوب السعودية بسمة العتيبي: "الترفيه" فاوضتني لإحياء حفلات بالمملكة . أكدت بسمة العتيبي، أول مطربة بوب سعودية، والحاصلة على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الغناء ضمن مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا، أن هيئة الترفيه السعودية فاوضتها لإحياء حفلات غنائية بالمملكة. . وقالت العتيبي، في مداخلة تلفزيونية، إنها اعتذرت عن أي حفلات في السعودية خلال هذه الفترة، معللة الرفض بأن لديها ارتباطات بحفلات أخرى من شهر نيسان/ أبريل وحتى تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.