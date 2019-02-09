مطربة البوب السعودية بسمة العتيبي: “الترفيه” فاوضتني لإحياء حفلات بالمملكة (فيديو)

أكدت بسمة العتيبي، أول مطربة بوب سعودية، والحاصلة على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الغناء ضمن مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا، أن هيئة الترفيه السعودية فاوضتها لإحياء حفلات غنائية بالمملكة.

وقالت العتيبي، في مداخلة تلفزيونية، إنها اعتذرت عن أي حفلات في السعودية خلال هذه الفترة، معللة الرفض بأن لديها ارتباطات بحفلات أخرى من شهر نيسان/ أبريل وحتى تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وأضافت أنها أظهرت شهادة ميلادها ردًا على المشككين في جنسيتها، موضحًة أنها أصيبت بصدمة خاصة أنها توقعت الترحيب بها كفنانة سعودية.

وتابعت بسمة أن الجميع سيتأكد من كونها سعودية، مشيرة إلى أنها خاطبت القنصلية السعودية في لوس أنجليس، بسبب عدم وضوح بعض البيانات حيث طالبت بتعديلها.

واستطردت أن الجمهور السعودي يتقبل وجود مطربة أو فنانة سعودية تقف وتغني أمامهم، حيث يوجد الكثير من المغنيات قبلها ووجدن دعمًا من الجمهور السعودي.

يُذكر أن الفنانة السعودية بسمة العتيبي، تعتبر كاتبة لروايات وأغان إنجليزية، بالإضافة إلى أنها مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من “شيزوفرنيا”، أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرًا فازت بجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب في الولايات المتحدة لعام 2019.