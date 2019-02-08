بالفيديو.. الفنان عمرو سعد يتعرض لإصابة أثناء تصوير مشاهد فيلم “حملة فرعون”

تعرض الفنان المصري عمرو سعد، لإصابة في كتفه، مساء الخميس، أثناء تصويره بعض المشاهد الصعبة في فيلمه الجديد “حملة فرعون”.

ونشر سعد عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر إصابته، وعلق قائلا: “الحمدلله على كل حال إصابة في مفصل الكتف، أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا بفيلم حملة فرعون دعواتكم”.

و”حملة فرعون” بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ورامز أمير، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكي.