الممثلة الفرنسية بريجيت باردو تترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي

أعلنت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، عن قرارها الترشح في الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها يوم 26 أيار/ مايو المقبل، لتمثيل بلدها في البرلمان الأوروبي.

ورغم دعمها لحركة السترات الصفراء، وتأييدها الدائم لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف الذي كان اسمه “الجبهة الوطنية”، إلا أنها اختارت أن تكون ضمن لائحة “حزب الحيوان”، لأنها تعتبر “قضية الحيوانات سبب استمرارها في الحياة”، كما جاء في تصريحها يوم الأربعاء لصحيفة “فار ماتان” الفرنسية.

وتم تأسيس حزب الحيوان في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وهدفه الرئيسي الدفاع عن حقوق الحيوانات وحمايتها.

ويدير الحزب 4 نساء، وبلغ عدد المنخرطين به 2000 في يوليو 2017.

وكانت الممثلة بريجيت باردو ذات الـ84 عامًا، تشتهر في السينما الفرنسية بأدوار الإغراء.