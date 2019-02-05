سميحة أيوب تنتقد الدراما المصرية الحالية لهذا السبب (فيديو إرم)

اعتبرت الفنانة المصرية سميحة أيوب أن الدراما المصرية تمر بحالة سيئة في الوقت الحالي، موضحة أن المسلسلات أصبحت مليئة بمشاهد غير أخلاقية وعنف وسفك دماء وشرب سجائر وخمور.

وأضافت، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال حضورها المعرض الفني للفنان التشكيلي فاروق حسني، أنها لا تمانع في المشاركة بالدراما المصرية، إذا ظهرت أدوار جيدة تقدمها للجمهور بشكل متميز يحترم تاريخها الفني الطويل.

وتابعت سميحة أيوب أنها تشارك خلال الفترة الحالية في العديد من مهرجانات مسارح الشباب، لما تقدمه من تجارب مميزة.

يذكر أن الفنانة المصرية سميحة أيوب من أوائل الفنانات اللاتي شاركن في المسارح القومية، وقدمت العديد من الأدوار المتميزة حتى حصلت على لقب “سيدة المسرح العربي”، ومن أهم أعمالها “أميرة في عابدين”، “سعد اليتيم”، و”الضوء الشارد”.