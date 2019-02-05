هجوم عنيف على روان بن حسين بعد تصريح مستفز عن الخليجيات (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا عنيفًا على الفاشينستا الكويتية روان بن حسين بعدما خرجت بتصريح اعتبره ناشطون مستفزًا عن البنات الخليجيات.

ورأت روان في مقابلة متلفزة، أن سبب شهرتها، التي جاءت “بالغلط وبالصدفة”، عبر مواقع التواصل، كان بسبب اختلاف شكلها عن شكل الخليجيات.

وقالت: “بالصدفة وبالغلط انشهرت، كنت مخلصة من الجامعة في لوس أنجلس درست سنة علوم سياسية هناك، وبطلت إنستغرام، وكنت معجبة بشخص وبكتب عنه في إنستغرام وبحط صوري”.

روان بن حسين: أنا انشهرت «بالغلط».. وشكلي مختلف عن بقية الخليجيات لأن والدتي فلسطينية. pic.twitter.com/XQMdS2qMuw — المجلس (@Almajlliss) February 5, 2019

وأضافت: “الفكرة عن الخليجيات أنهن دايماً يكونوا ببشرة سمراء وعين غامقة، ولما طلعت روان بيضا وشعر فاتح وعيون زرقا وتتكلم كويتي صار الناس يكتبولي مدبلج مركبين صوت ليش شكلك شذي”.

وتابعت: “أنا أمي فلسطينية عشان هيك ماخدة الشكل من أبوي ومن أمي، فيمكن أول شيء يجذب أي شخص الجمال، يمكن عجبهم جمالي وستايلي”.

وشنَّ طيفٌ واسعٌ من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًّا على الكويتية روان بن حسين بعد انتشار مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه، معتبرين أنها وأمثالها سبب في تخريب الذوق العام، على حسب قولهم.

مغرد عبر حساب باسم “المطيري” قال: “طيح الله حظج وحظ اللي يتابعج محد خرب اخلاق البنات الا نوعيتكم الفاشله اخلاقيا دخلاء على الكويت”.

طيح الله حظج وحظ اللي يتابعج محد خرب اخلاق البنات الا نوعيتكم الفاشله اخلاقيا دخلاء على الكويت — ALMUTAIRI (@Almutairi_1985) February 5, 2019

المغرد مبارك الطويل علق على الفيديو قائلاً: “من أسباب الشهرة : كن فارغًا بلا هدف .. ثم اجمع ملايين المتابعين من ضعاف النفوس .. ثم أيقظ قناعك فجأةً لتُعلّمهم القيم والمبادئ والأخلاق وكيف يمارسون حياتهم بايجابية ..!!”.

من أسباب الشهرة :

كن فارغًا بلا هدف .. ثم اجمع ملايين المتابعين من ضعاف النفوس ..

ثم أيقظ قناعك فجأةً لتُعلّمهم

القيم والمبادئ والأخلاق وكيف يمارسون حياتهم بايجابية ..!! — مبارك الطويل ⚖️ (@sa7ab_kw) February 5, 2019

مغردة تدعى “عائشة القحطاني” انتقدت روان بن حسين بقسوة قائلة: “الله يااخذك انتي واامثالك ساقطات وانشهرو”.

الله يااخذك انتي واامثالك ساقطات وانشهرو — عائشه القحطاني ????ً (@aisha_fe) February 5, 2019

مغردة تدعى “دانا الشمري” قالت في تعليقها: “فيه ناس عيون زرقا وشعر أشقر وهم بدو ومابهم عرق اجنبي عادي الموضوع ترا”.

فيه ناس عيون زرقا وشعر أشقر وهم بدو ومابهم عرق اجنبي عادي الموضوع ترا????????‍♀️ — داناالشمري????. (@AlDenn95) February 5, 2019

المغردة “ريهام” شاركت في انتقاد روان قائلة: “سوري بس في كويتيات اعرفهم افتح منها وشعرهم افتح من شعرها أشقر وعيونهم ملونه. بالكويت تتعدد الأصول في منا أصولهم عراقية وإيرانية ومعروفين يعني بالجمال والعيون والشعر الفاتح مع احترامي لجنسية والدتها طبعا”.