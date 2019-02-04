أول تعليق من الفنان المصري أحمد خليل بعد شائعة وفاته (فيديو)

علق الفنان المصري أحمد خليل على شائعة وفاته التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خليل، في مداخلة له على فضائية “الحدث اليوم”: “ضحكت عندما سمعت الشائعة، وكله بأمر الله، ولو أنا مش عاجبهم يقولوا لي اقعد في البيت وبلاش يطلعوا الشائعة دي”.

وأشار إلى أن ما سبب إزعاجًا له، هو حالة البلبلة الشديدة والتوتر الذي أصاب أفراد عائلته بسبب هذا الخبر.

وتابع: “متشكر للى قال الإشاعة دي لأنها بينت الناس إللي بتحبني”، لافتًا إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية هو أول من أخبره بشائعة وفاته، واطمأن على حالته الصحية.

والفنان أحمد خليل ولد في مدينة بالقرب من المنصورة تدعى بلقاس في 13 يوليو عام 1941م واشتهر بالعديد من الأعمال الفنية، أبرزها الكيف، وضبط وإحضار، وسكة الهلالي، وساعة عصاري، وحكاية المدندش.

وشارك خليل، مؤخرًا ببطولة مسلسل “كأنه إمبارح”، وتعاون من خلاله مع الفنانة رانيا يوسف ونخبة من النجوم.