ديانا كرزون توضح حقيقة انضمامها لقناة “الجزيرة”

كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، حقيقة انضمامها لقناة “الجزيرة” القطرية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج “الجزيرة هذا الصباح”، قالت فيه إنها ستطل على جمهورها على القناة للمرة الأولى كمذيعة بعد عملها 16 عامًا فنانة ومطربة.

وقالت كرزون في حديث لـ”إرم نيوز” إن “المتلقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فهموا الفيديو بشكل خاطئ”.

وأضافت أنها “كانت ضيفة في البرنامج، وعملت فقرة كمذيعة رسمية من ضمن فقرات الحلقة، وهو ما تم نشره كبرومو الحلقة، فاعتقد الجميع أنه أصبح لديها برنامج رسمي، أو أنها انضمت لقناة الجزيرة”.

وتزامن إعلان كرزون، مع تصريحات تلفزيونية، كشفت فيها عن تلقيها كثيرًا من عروض الزواج العرفي أو بالسر، مؤكدة أنها “رفضت جميع هذه العروض؛ لأنها لا تقبل بهذه النوعية من الزواج”.