بالفيديو.. مصريون يهاجمون محمد رمضان نصرةً لـ”الفرعون”

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنان والمطرب المصري محمد رمضان بعد نشره فيديو يظهر فيه أشكال فرعونية لأغنيته الجديدة “مافيا”، ما اعتبره الجمهور إهانة صريحة للحضارة الفرعونية خاصة بعد ظهوره وهو يضرب أحد الملوك على عنقه.

واستاء جمهور محمد رمضان من نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير “تويتر”، لأغنيته الجديدة “مافيا” وتتراقص عليها شخصيات فرعونية كرتونية.

وقال النشطاء إن الفيديو يمثل سخرية وإهانة للحضارة الفرعونية، بعد ظهور محمد رمضان بشخصية فرعونية كارتونية، وهو يتوسط الملك الفرعوني مينا موحد القطرين، وملك مملكة الجنوب الفرعونية، بينما يقوم “رمضان” بضرب الأخير على “قفاه”.

وشن متابعوه هجومًا عليه، فقال أحدهم: “هو لو فاهم يعني إيه حضارة بلد مكنش نزل فيديو تافه زي ده ولله”، وقال آخر: “إنت عارف إنت فالفيديو دا بتضرب مين على قفاه”.

وانتقده آخر قائلًا: “حضارة سبعتلاف سنة باظت”، وتابع آخر: “الفكرة جميلة طبعًا بس الفراعنة لو بُعثوا للحياة مرة تانية هايـ**** للي رسوماتهم وصلتله”.

وطرح محمد رمضان في بداية العام الجاري، أغنية “مافيا” من كلمات إسلام شندي ومحمد الفنان، وكنكا وألحان إسلام الأبيض وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج ياسر سامي والتي حققت مشاهدات عالية خلال أيام من طرحها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.