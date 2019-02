ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع شاب أجنبي وسط هجوم حاد على “الهضبة” (صورة)‎

View this post on Instagram

@eremnews . . ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع شاب أجنبي وسط هجوم حاد على “الهضبة” . . أثارت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلًا واسعًا، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، تظهر فيها بصحبة شاب أجنبي. وظهرت “جنا” في الصورة، مرتدية ملابس جريئة، ووقفت شبه ملتصقة بالشاب الأجنبي، الذي كان يرتدي سلسلة “رمز الصليب”، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلاده. وانهالت التعليقات الغاضبة من جانب متابعي ابنة الهضبة، على الصورة، مؤكدين أن ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمر لا يليق بكونها ابنة فنان كبير ومعروف، فيما وجه آخرون نقدًا لاذعًا لعمرو دياب. . . #إرم_نيوز #مصر #عمرو_ذياب #جنا_عمرو_ذياب #جنا #ابنة_الهضبة #مشاهير #فنانيين #أغاني #منوعات #لايك #لايكات #أخبار #amr_diab #jana_amr_diab #Egypt #Egyptian_song