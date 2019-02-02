ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها مع شاب أجنبي وسط هجوم حاد على “الهضبة” (صورة)‎

أثارت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلًا واسعًا، بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، تظهر فيها بصحبة شاب أجنبي.

وظهرت “جنا” في الصورة، مرتدية ملابس جريئة، ووقفت شبه ملتصقة بالشاب الأجنبي، الذي كان يرتدي سلسلة “رمز الصليب”، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلاده.

وانهالت التعليقات الغاضبة من جانب متابعي ابنة الهضبة، على الصورة، مؤكدين أن ظهورها بهذا الشكل مع شاب أجنبي أمر لا يليق بكونها ابنة فنان كبير ومعروف، فيما وجه آخرون نقدًا لاذعًا لعمرو دياب.

كتب أحد النشطاء موجهًا حديثه للهضبة: “قابل يا حج لازقة ليه كدا”، وقال آخر: “ههههه أبوكي عرف يربي”، فيما علق ثالث: “أبوكي عمرو دياب وإنتي قاعدة تصيعي”.

وهاجمها ناشط آخر: “هو إنتي مش مسلمة ولا أنا بيتهيألي كده ولا هي كل حاجة عندكو مباحة؟”، في حين كتب متابع: “مين اللي جنبك ده، والنبي ده منظر شخص يا بنتي؟ اعملي حساب إنك بنت فنان كبير وشعبيته كبيره إيه ده”.

وعلق آخرون: “يا بنتي إنتي صغيرة على الكلام ده إنتي من كام سنة كنتي طفلة إنتي مسلمة وشوفيه حتى لابس الصليب عيب عليكي”، و”تصرفات الأب لازم تأثر بالسلب على الأبناء، يا ترى إمتى هتحس بتأنيب الضمير.. لما إيه يحصل!.. لما تخلف من بنتك الرابعة”.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها “جنا” هجومًا بسبب صورها الجريئة، وظهورها في أماكن سهرات ليلية وحولها خمور وعري.