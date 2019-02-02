سبب غريب يدفع الملكة إليزابيث إلى النوم في غرفة الخدم

كشفت مصادر ملكية للمرة الأولى، عن السبب الذي دفع الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا إلى المبيت وقضاء ليلة كاملة في غرفة الخدم.

ونشرت القصة، بعد وفاة مساعدة الملكة المُحببة، بيغي هوث، عن عمر يناهز 89 عامًا، التي كانت واحدة من عدد قليل من الموظفين الذين عملوا مع الملكة وظلوا إلى جانبها لمدة 35 عامًا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “هوث”، كانت تتنافس مع خادمة أخرى تدعى “ماي برنتس”، على اهتمام الملكة، الأمر الذي دفعهما إلى الشجار عدة مرات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إنه “في إحدى الليالي عندما كانت الملكة تقيم في هوليرودهاوس في إدنبره (مقر إقامتها الرسمي في إسكتلندا)، ظهرت فجأة في غرفة انتظار للموظفين”، الأمر الذي أثار دهشة بين الأشخاص في ذلك المكان، حيث وصلت في ملابسها الليلية، وقالت “يجب أن أحصل على قسط من النوم” واستقرت على الأريكة.

وأرجعت المصادر السبب في ذلك، إلى أن “هوث” و”ماي” كانتا تتجادلان بأعلى أصواتهما في غرفة قريبة، ولم تستطع الملكة النوم، وبدلًا من مقاطعتهما، نهضت الملكة وانتقلت إلى غرفة الخدم، وهو ما دفع الجميع إلى الخروج من الغرفة لتهيئة الأجواء للملكة من أجل النوم.