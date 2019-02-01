بأداء لافت.. محمد عبده يحيي حفل افتتاح مهرجان هلا فبراير في الكويت

شهد مهرجان هلا فبراير الفني في الكويت، مساء الجمعة، افتتاحاً صاخباً بعد أن أحيا الفنان السعودي واسع الجماهيرية في العالم العربي، محمد عبده، حفل انطلاقه ليضيف لشهرة المهرجان الفني الأكبر في الكويت مزيداً من المتابعين.

ووقف فنان العرب، وهو اللقب الأشهر للمطرب السعودي، على مسرح المهرجان ليؤدي أشهر أغانيه وقد حفظها عدد كبير من الحاضرين عن ظهر قلب وهي تذاع على الدوام عبر تاريخ طويل للفنان السعودي.

وبجانب التفاعل اللافت من حضور المهرجان، كان للنقل التلفزيوني للحفل، صداه في إكساب “هلا فبراير” جمهوراً إضافياً في أول ليالي المهرجان التي سينضم إليها في الأيام القادمة عدد من أشهر الفنانين والفنانات العرب.

#فنان_العرب_في_الكويت ????????

يوم اقبلت .. صوت لها جرحي القديم

يوم اقبلت .. طرنا لها انا وشوقي والنسيم#فبراير_الكويت@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/bWR6ydPE0W — فبراير الكويت (@FebrayerKuwait) February 1, 2019

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “تويتر” الأكثر استخداماً في السعودية، يتصدر الحديث عن حفل “أبو نوره” كما يحلو للسعوديين تسمية فنانهم المفضل، ونشر مقاطع فيديو لأغانيه أمام الجمهور الكويتي، كل المواضيع المتداولة الأخرى.

أبسقي عطش قلبي اليابس على شفاهي واقول أحبك ..

#فنان_العرب_في_الكويت pic.twitter.com/mCcczyiSkQ — مُـعـاذ (@MUATHfit) February 1, 2019

ويتصدر الوسم “#فنان_العرب_في_الكويت” قائمة الترند في “تويتر” بالسعودية والكويت، وسط تفاعل لافت معه من دول خليجية وعربية أخرى شد مدونيها الفنان المخضرم بأغانيه الشهيرة.

دائماً حفلات الكويت تصير رهيبة ! اغبط اللي حضروا ماشاءالله ???? #فنان_العرب_في_الكويت — ءُ (@xllar__) February 1, 2019

ويعد مهرجان “هلا فبراير” من أبرز المهرجانات التي تقام في الكويت سنوياً، ويقوم بدعمه القطاع الخاص وبعض المؤسسات من خلال تمويله ورعايته وتقديم الجوائز للجمهور، ويتضمن حفلاً افتتاحياً عبارة عن كرنفال استعراضي، إضافة لحفلات فنية يشارك فيها مشاهير الشعراء والمطربين في الخليج والوطن العربي.

وباستثناء حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان السعودي منفرداً على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيتواجد فنانين إثنين في حفلات المهرجان الست الأخرى، بمعدل حفلين كل أسبوع، يومي الخميس والجمعة، مع عبدالله الرويشد وشيرين عبدالوهاب، وائل كفوري ونبيل شعيل، ماجد المهندس ونجوى كرم، مطرف المطرف وأصالة، حسين الجسمي وأنغام، لتكون ليلة الختام في 22 شباط/فبراير مع الفنانَين عبادي الجوهر ونوال الكويتية.