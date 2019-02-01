كيف علق نجوم الفن في لبنان على التشكيلة الحكومية الجديدة؟

رحب نجوم الفن في لبنان، بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد انتظار دام 9 أشهر، مؤكدين على استمرار دعم بلادهم.

وعلقت النجمة “نانسي عجرم” على ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلة عبر حسابها بموقع “تويتر”:”مبروك الحكومة الجديدة. مبروك للرئيس سعد الحريري، ومبروك لكل الوزيرات والوزراء. نطرنا كتير تشكيل الحكومة.. كلنا منتمنى تكون حكومة لخدمة لبنان والشعب اللبناني، أملنا كبير..هلق صار وقت الشغل”.

مبروك الحكومة الجديدة. مبروك للرئيس #سعد_الحريري ومبروك لكل الوزيرات والوزراء.

نطرنا كتير تشكيل الحكومة.. كلنا منتمى تكون حكومة لخدمة لبنان والشعب اللبناني، أملنا كبير..هلق صار وقت الشغل. — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 31, 2019

وغردت النجمة “إليسا” المهتمة دائمًا بالشأن السياسي والاجتماعي، معلقة على الوجود القوي للمرأة في الحكومة الجديدة، فكتبت:”مبروك للمرأة اللبنانية 4 وزارات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمياه. المرأة قادرة تثبت أكتر من أيا وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع. وما فيي ما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق”.

مبروك للمرأة اللبنانية ٤ وزارات بينن وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمياه. المرأة قادرة تثبت أكتر من أيا وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع. وما فيي ما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق@may_chidiac — Elissa (@elissakh) January 31, 2019

فيما علق النجم اللبناني “راغب علامة” على تشكيل الحكومة، قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر”: “وأخيرًا ركبت الحكومة، على أمل أن تكون حكومة لمطالب الشعب وليس لمواجهته”.

وأخيراً ركبت الحكومة

على أمل أن تكون حكومة لمطالب الشعب وليس لمواجهته ???? — Ragheb Alama (@raghebalama) January 31, 2019

أما الفنانة اللبنانية “نيكول سابا”، فتنفست الصعداء بعد تشكيل الحكومة، واكتفت بالتعليق: “مبروك تشكيل الحكومة، أخيرًا”.

وبدورها، هنأت شمس الأغنية اللبنانية “نجوى كرم“، الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة، في تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “مبروك لإلنا تشكيل الحكومة، وإن شاء الله تكون عندها خطة تنقذ فيها الشعب من قلقو وخوفو وتعيشو حقيقة بيحصل فيها على حقوقو الطبيعية”.