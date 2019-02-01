دنيا سمير غانم تحوض ماراثون رمضان 2019 بـ 3 قصص درامية

تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “دنيا”، الذي يحمل نفس اسمها بداية من الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه ضمن الماراثون الرمضاني.

وعلم موقع “إرم نيوز”، من مصدر داخل فريق عمل المسلسل، أن الفنانة المصرية تقدم خلال المسلسل 3 قصص درامية منفصلة، وتدور أحداث كل قصة في عشر حلقات، وهو سيناريو رومانسي، كتبه المؤلف أيمن وتّار، في أول تعاون بينهما.

وبحسب المصدر، تتقاضى دنيا سمير غانم، أجرًا نظير المسلسل يبلغ 5 ملايين جنيه، حيث تعاقدت مع المنتج المصري هشام جمال مالك شركة “روزناما”، الذي بدوره تعاقد مع مواطنه تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعلام المصريين”، على حقوق المسلسل الذي ستعرضه فضائية cbc.

يُذكر أن دنيا سمير غانم، غابت عن دراما رمضان 2018، بعد تقديمها عدة مسلسلات ناجحة: “لهفة” في 2015، و”نيللي وشيريهان” في 2016، و”في اللا لا لاند” العام 2017.