أول مشاهد لبدء تصوير مسلسل الزعيم “فلانتينو” (صور)

بدأ الممثل المصري عادل إمام والملقب بـ”الزعيم”، تصوير أول مشاهد مسلسله “فلانتينو”، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

واختار المخرج رامي إمام، أن تكون المشاهد الأولى التي جرى تصويرها لمسلسل “فلانتينو” بين الزعيم عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، حيث حضر مؤلف العمل الشاعر أيمن بهجت قمر، والمنتج هشام تحسين، أول أيام التصوير.

ويشارك في بطولة المسلسل: دلال عبدالعزير، سامح حسين، طارق الإبياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة.

وعادت الحياة مرة أخرى إلى مسلسل “فالنتينو” للزعيم عادل إمام، في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان العمل مهددًا بالخروج من السباق الرمضاني المقبل.

وعلمت “إرم نيوز”، أن السبب الرئيسي وراء قرار الشركة المنتجة بسرعة البدء في تصوير المسلسل، هو تخوف المنتجين رامي إمام وهشام تحسين، من الشرط الجزائي المتواجد في العقد المبرم مع “إعلام المصريين”.

وكانت شركة “إعلام المصريين”، قد اشترت حق العرض الحصري لـ”فالنتينو” على قنواتها في مصر، خلال السباق الرمضاني المقبل.

وجاء تأخر بدء تصوير المسلسل، وتهديده بالخروج من ماراثون دراما رمضان، بعد أن طالبت الشركة المنتجة للعمل، شركة “إعلام المصريين”، بدفع مبلغ أكبر من المتفق عليه، ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض الشديد.

الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تهدد بعدم البدء في العمل، وهو ما قبلته شركة إعلام المصريين بإخراج المسلسل من خريطتها الرمضانية، بل وهددت الشركة المنتجة بالشرط الجزائي إن لم يتم تجهيز العمل قبل رمضان.