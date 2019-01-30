النجم السوري رشيد عساف “باشا” و”عقيد الحارة” في 2019

بدأ النجم السوري رشيد عساف، تصوير شخصيته في مسلسل “الباشا” من تأليف رازي وردة وإخراج عاطف كيوان وإنتاج المروى غروب بقضاء جبيل في لبنان.

وتعود أحداث العمل، بحسب تصريحات للشركة المنتجة إلى العام 1912، حيثُ يؤدي النجم عساف شخصية “الباشا” الذي يتمتع بالقوة والجبروت والسلطة، وكيفية تعامله مع قصص وأحداث عائلته والمحيطين به.

ومن المتوقع أن يتم العمل بأكثر من جزء في آن واحد، ويبدأ عرضه قبل حلول شهر رمضان المبارك.

من جانب آخر أنهى عساف تصوير دوره في بطولة مسلسل “شوارع الشام العتيقة” من إخراج غزوان قهوجي وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، الذي من المتوقع عرضه في رمضان المقبل.

ويؤدي عساف فيه دور “أبو عرب” الشخصية الرئيسية وهي “عقيد الحارة” وبطلها، الذي يتخلى عن حياته الشخصية والاجتماعية للدفاع عن بلده أمام المستعمر الفرنسي.